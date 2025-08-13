A Castelpoto si è concluso il premio fotografico "Punti di Vista" Organizzato da Pro Loco e Comune di Castelpoto per la promozione dei piccoli borghi: ecco le foto

Si e’ tenuta domenica 10 agosto la premiazione del concorso fotografico “Punti di vista” occhi puntati sui piccoli borghi, organizzata dalla Pro Loco di Castelpoto, dal Comune di Castelpoto e dall'Unpli.

Giunto alla quinta edizione, il concorso mette in primo piano i piccoli borghi, con i loro paesaggi i particolari ma anche la vita quotidiana gli usi e i costumi.

La Pro Loco di Castelpoto, guidata da Paolo Spagnuolo, ha voluto in primis ringraziare tutte le aziende che hanno messo a disposizione i premi. Si tratta di professionalità del territorio che hanno offerto il loro contributo per la riuscita della manifestazione volta a promuovere Castelpoto e gli altri centri.

In questa edizione per la prima volta c’è stato un pari merito: al terzo posto, infatti, la foto: "Il borgo sospeso – ogni volta una storia diversa" scattata a Tocco Caudio vecchio da Antonella Iannuzzi (premiata dal vicesindaco Cosimina Caruso) e "L’attimo" scattata a Foglianise da Marcello Iannelli (premiato dal vicesindaco Caruso)

La foto seconda classificata vince il premio in memoria di Costanzo e Carmine Panella: "La vecchia e saggia custode della grotta di San Michele Arcangelo" scattata a Sant’Angelo a Fasanella (Sa) da Valentino Petrosino (premiato dal sindaco di Castelpoto, Vito fusco).

Prima classificata (premio in memoria di Carmine Fioravanti e Clina Caruso): "Il pane quotidiano", scattata a San Lorenzello da Elvio de Blasio premiato da Giuseppe Caporaso vicepresidente Unpli di Benevento.