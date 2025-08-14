Montesarchio: Museo del Sannio Caudino aperto a Ferragosto Il sito aperto ai turisti che hanno scelto le città d'arte

Domani, venerdi 15 agosto, il Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino sarà aperto come tutti i Musei e luoghi della cultura statali. L'iniziativa - si legge in una nota - si propone di rendere accessibile il sito caudino ai numerosi turisti e a coloro che hanno scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza nelle città d'arte.

Il nostro Museo riscuote un interesse sempre maggiore grazie alla sua offerta culturale costituita dalla prestigiosa collezione di reperti archeologici che raccontano la storia delle importanti storiche località del Sannio caudino, da Caudium, l'antica Montesarchio, a Saticula -Sant'Agata de Goti, a Telesia - San Salvatore Telesino.

Nuovo allestimento dedicato al cratere di Assteas: il vaso più bello del mondo

Grande curiosità e attenzione c'è da parte dei visitatori, provenienti anche da fuori regione e dall'estero, per il nuovo allestimento dedicato al cratere di Assteas, il vaso più bello del mondo, che viene proposto in n modo ancora più accattivante grazie alle tecnologie multimediali e al racconto immersivo. Le vicende legate al cratere su cui fu raffigurato il celebre mito del ratto della principessa Europa, richiamate anche da un'installazione ospitata in una sala della Torre, costituiscono parte integrante della mostra permanente "Rosso immaginario", la suggestiva esposizione dei vasi di Caudium raccontati in chiave moderna con l'ausilio di supporti tecnologici, che dal 2013 rappresenta uno degli elementi di maggiore attrattività del MANSC.

Un ulteriore motivo di interesse per i visitatori sarà poi fornito dalle due mostre fotografiche allestite: “Ritratto-Volto a rendere", l'esposizione del fotografo toscano Alessandro Squilloni, inaugurata venerdi 4 luglio nei suggestivi ambienti della Torre di Montesarchio e quella ospitata nella Sala del Loggiato, all'interno del castello denominata "In Fede e in Arte", del fotografo sannita Vincenzo Vitagliano.

Le esposizioni saranno visitabili entrambe fino al 5 ottobre, nei giorni e orari di apertura del Museo (dal martedi alla domenica dalle 9 alle 19) e della Torre (sabato e domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 ) e l’ingresso e compreso nel biglietto di accesso.