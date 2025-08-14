Telese Terme prima in Campania per capacità fiscale "Il Comune sannita in testa in tutti i principali indicatori economici e turistici"

Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numero 176 del 31 luglio 2025, Telese Terme è prima in Campania per capacità fiscale pro capite con un valore di 327,05 euro, superando anche la città di Napoli (312 euro). Ad evidenziare il risultato raggiunto dal comune della Valle Telesina è il sindaco Giovanni Caporaso.

Il Comune di Telese Terme – si legge in una nota - conferma la propria leadership a livello provinciale e regionale in diversi indicatori chiave, consolidando la propria immagine di città dinamica, attrattiva e in crescita.

Ma il primato non si ferma qui: “Crescita demografica in controtendenza rispetto al trend generale di calo e spopolamento che interessa quasi tutte le realtà campane; Seconda città della provincia dopo Benevento per reddito pro capite; prima per numero di pernottamenti e quindi anche per capacità ricettiva, come certificato dai dati ufficiali sul turismo pubblicati e diffusi nelle scorse settimane”.

Il turismo a Telese Terme

“La capacità fiscale è un indicatore fondamentale del potenziale contributivo di una comunità, basato su redditi, patrimoni e consumi reali. A questa si affiancano la crescita demografica, il reddito pro capite e i dati turistici, a conferma di una città che non solo attrae visitatori e investimenti, ma che sa creare benessere diffuso e opportunità per i propri cittadini”.

Il sindaco Giovanni Caporaso

“Esprimo profonda soddisfazione per questi risultati, che vedono Telese Terme prima in Campania per capacità fiscale pro capite e ai vertici in tutti i principali indicatori economici e turistici. Rappresentano lo stato di salute della nostra città e sono la dimostrazione che le scelte fatte negli ultimi anni — in infrastrutture, turismo termale, promozione del territorio, sostegno alle imprese, digitalizzazione dei servizi e politiche fiscali sostenibili — sono state vincenti”.