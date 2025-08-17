castelvenere celebra il vino e la sua festa con un etichetta ad hoc

Un'etichetta personalizzata per celebrare un evento legato ad uno dei prodotti più iconici del territorio. E' l'iniziativa annunciata dalla Pro loco di Castelvenere, guidata dal presidente Domenico Iannucci.
E' in occasione della presentazione del programma della “Festa del Vino” di Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia, che si terrà domani 18 agosto alle 9,45 alla Rocca dei Rettori di Benevento, che il presidente Iannucci mostrerà le bottiglie celebrative di vino falanghina della quarantatreesima edizione dell’evento.
Oltre a Iannucci, all’incontro con gli operatori dell’Informazione interverranno il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ed il Sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo.
Una bottiglia celebrativa che “vuole essere – anticipa il presidente Iannucci – solo un ‘assaggio’ dei tanti vini di eccellenza che potranno essere degustati a Castelvenere per quattro serate nelle caratteristiche e suggestive cantine tufacee”.