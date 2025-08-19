Ornella De Sisto: scendo in campo per contribuire alle battaglie di Forza Italia Così la capogruppo consiliare di Airola

“Ho scelto un partito moderato, ben organizzato e sopratutto presente tra la gente. Forza Italia ha riallacciato il rapporto tra la cittadinanza ed i rappresentanti istituzionali ai vari livelli, annullando le distanze tra i cittadini e gli eletti”. Ornella De Sisto, capogruppo consiliare di Airola affida a queste parole le motivazioni che l'hanno portata ad aderire a Forza Italia.

“Condivido l’attivismo dell’onorevole Francesco Maria Rubano – si legge in una nota - sempre attento alle problematiche dei cittadini, degli amministratori locali e presente nel territorio quotidianamente, non solo nei momenti elettorali. Scendo in campo con Forza Italia -continua la De Sisto- per contribuire alle battaglie che sta portando avanti su temi cruciali per le nostre comunità”.

Impegno che assicura De Sisto parte dalla sanità e che “vede l'impegno unanime di tutto il vertice del nostro partito per garantire ai cittadini sanniti un sistema sanitario giusto e dignitoso ”.