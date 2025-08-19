"Tra lucciole e stelle": musica, cultura e sapori sotto il cielo d'agosto Al via lunedì 19 agosto la XXII edizione

Arpaise si prepara ad accendersi di luci, note e colori con la XXII edizione di “Tra lucciole e stelle”, rassegna diretta artisticamente da Leonardo Quadrini e sostenuta dalla Regione Campania, che anche quest’anno porterà nel borgo e nelle sue frazioni tre serate di grande richiamo.

Si parte lunedì 19 agosto alle ore 21 in Piazza Matteo Renato Donisi con il concerto di Dadà, artista intensa e poliedrica, che proporrà il suo “Core in fabula live tour”, un viaggio musicale e narrativo tra sonorità evocative e testi profondi.

Il giorno successivo, martedì 20 agosto alle ore 21, sempre in Piazza Matteo Renato Donisi, spazio all’energia dell’hip hop con l’Ellevi Group, protagonisti di uno spettacolo che intreccia musica, danza e cultura urbana, raccontando le discipline del movimento culturale hip hop.

Gran finale il 24 agosto alle ore 21 in Piazza Generoso Papa, frazione Terranova, con l’Orchestra Internazionale della Campania, che regalerà al pubblico un’esibizione di alto livello accompagnata da stand enogastronomici, per unire le emozioni della musica ai sapori del territorio.

L’iniziativa, che unisce turismo, gastronomia, green, convegni, concerti, cultura e archeologia, rientra nel Piano Strategico Cultura e Turismo 2025 della Regione Campania, con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali e promuovere il patrimonio artistico e naturalistico della provincia di Benevento.

“Tra lucciole e stelle” conferma così la sua formula vincente: un festival capace di creare momenti di incontro e condivisione, offrendo al pubblico esperienze uniche sotto il cielo estivo di Arpaise.