Danneggia la pubblica illuminazione e scappa: incastrato dalla Polizia locale Fondamentale l'ausilio della videosorveglianza. Schipani: puniremo gli incivili

La Polizia locale di Montesarchio ha individuato i presunti responsabili di un danneggiamento alla pubblica illuminazione che si erano dati alla fuga, distinguendosi per l'attività di prevenzione e repressione dei sinistri stradali per il controllo del territorio.

Fondamentale l'ausilio del sistema di videosorveglianza comunale.

«La sicurezza urbana è una responsabilità condivisa. Grazie alla tecnologia e alla professionalità dei nostri agenti, siamo riusciti a individuare i responsabili e a tutelare il patrimonio pubblico», ha dichiarato il consigliere Umberto Schipani, delegato alla sicurezza, polizia urbana e viabilità.

«Il nostro obiettivo è prevenire, ma quando necessario interveniamo con determinazione. Questo episodio dimostra che il controllo del territorio è costante e che nessun atto incivile resterà impunito», ha aggiunto l'esponente dell'amministrazione locale.

"L’operazione dimostra l’importanza della videosorveglianza nel supportare le forze dell’ordine locali e conferma l’impegno costante del Comando nel garantire la sicurezza urbana - si legge nella nota a corredot dell'operazione -. Il Comune di Montesarchio esprime il proprio plauso per il lavoro svolto e rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare segnalando comportamenti illeciti e contribuendo a mantenere alto il livello di civiltà e rispetto delle regole".