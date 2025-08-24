Chiusura liceo scientifico di Guardia, Ceniccola scrive a Valditara Decisione che determina grande disagio nelle famiglie e comprensibile smarrimento negli studenti"

Fiorenza Ceniccola, consigliere comunale di Guardia Sanframondi nonché Segretario Forza Italia Giovani di Benevento ha scritto al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara al quale chiede di intervenire per consentire agli studenti di "concludere il ciclo di studi al Liceo Scientifico di Guardia Sanframondi".

"Le scrivo - spiega Ceniccola - nella missiva indirizza al titolare del Dicastero all'Istruzione - per dare voce ai ragazzi del Liceo Scientifico di Guardia Sanframondi (piccolo borgo sannita conosciuto nel mondo per i Riti penitenziali dell’Assunta e il buon vino) che nei giorni scorsi hanno appreso telefonicamente dalla segreteria scolastica che la classe quinta, unica rimasta, non sarà attivata per il prossimo anno scolastico. A mio avviso, si tratta di una decisione francamente incomprensibile e inaccettabile perché gli studenti hanno il diritto di concludere i loro studi con i propri insegnanti e nel loro ambiente, arrivando alla maturità nella scuola che hanno scelto e non possono essere costretti a cambiare istituto (e paese) all’ultimo anno di studio e a pochi mesi dall’esame di maturità. Si tratta di una decisione che determina grande disagio nelle famiglie e comprensibile senso di smarrimento negli studenti.

Infine, come ultimo dato, certamente non trascurabile, è la garanzia data lo scorso anno alle famiglie che la chiusura del Liceo sarebbe avvenuta solamente dopo il completamento del ciclo quinquennale.

Quindi, signor Ministro, in relazione a tutte queste considerazioni che giustificano in maniera chiara, la necessità di far rimanere aperto il Liceo Scientifico di Guardia Sanframondi, La invito caldamente di perseguire tutte le strade per raggiungere il fine preposto e garantire il “diritto allo studio” dei nostri ragazzi". Poi conclude: "Non posso credere che non si possano reperire le risorse finanziarie per far concludere il ciclo di studio ai ragazzi del Liceo Scientifico di Guardia Sanframondi".

