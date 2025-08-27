Valle Vitulanese, Piazza (FI): "Nostro partito forte e ben organizzato" Il commento del responsabile provinciale organizzazione Forza Italia di Torrecuso

“L'incontro di ieri a Torrecuso ha rappresentato un altro passo importante nel percorso di consultazioni che Forza Italia, insieme al Segretario Provinciale, il deputato Francesco Maria Rubano, sta portando avanti in tutta la provincia”.

Questo il commento di Angelo Piazza, responsabile provinciale organizzazione Forza Italia che aggiunge: “Abbiamo vissuto un confronto intenso e costruttivo che ha reso, ancora una volta, la base protagonista delle scelte e ha confermato quanto il nostro partito sappia essere forte, coeso e ben organizzato. La partecipazione della classe dirigente territoriale ha dato ulteriore linfa all’intenso lavoro di elaborazione del programma regionale, vera bussola della visione che intendiamo realizzare ed alla definizione condivisa delle candidature, confermando come, anche nel comprensorio della Valle Vitulanese, Forza Italia possa contare su una classe politica seria e ben organizzata, capace di mettere al centro della propria azione il bene comune, al di là di logiche personalistiche o di schieramento. Il metodo che abbiamo adottato -trasparente, partecipato e radicato nella comunità- rappresenta la strada giusta per costruire una proposta politica solida e credibile, capace di dare risposte concrete ai bisogni del Sannio e della Campania”.