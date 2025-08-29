Guardia Sanframondi: Valditara salva la quinta classe dello Scientifico Accolto l'appello di Fiorenza Ceniccola

La paventata soppressione della quinta classe del Liceo Scientifico di Guardia Sanframondi aveva suscitato forte allarme tra famiglie e studenti, preoccupati per la possibilità di non poter concludere regolarmente il percorso scolastico nel proprio paese. L’amministrazione comunale di Guardia si è adoperata prontamente per la disillusione del problema. La lettera della consigliera comunale e coordinatrice dei Giovani di Forza Italia, Fiorenza

Ceniccola, indirizzata al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per sollecitare un intervento risolutivo, non è caduta nel vuoto rispondendo al grido di allarme.

La risposta non si è fatta attendere. È stato disposto il mantenimento della classe, assicurando così la continuità didattica e tutelando il diritto allo studio degli studenti coinvolti. Questo risultato dimostra l’efficacia di una sinergia concreta tra territorio e Governo: un esempio di politica capace di ascoltare i cittadini e dare risposte tempestive.

E il Consigliere Comunale Guardia Sanframondi e Coordinatrice provinciale Forza Italia Giovani Benevento, Fiorenza Ceniccola spiega "Un sentito ringraziamento all’on Martusciello che insieme all’on Rubano si sono fatti carico di seguire l’evoluzione della vicenda. Forza Italia conferma la propria storica attenzione alle esigenze del Sannio e dei piccoli centri, trasformando le preoccupazioni delle famiglie in azioni reali e risolutive".