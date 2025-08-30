San Salvatore Telesino: c'è Teatro in pinacoteca “In…canto di parole”: un viaggio nella produzione letteraria dei grandi poeti e drammaturghi del Sud

L’ “Associazione Massimo Rao APS_ETS” propone una serata di “Teatro in Pinacoteca” domenica 31 Agosto alle 18.30, cortile della Pinacoteca a San Salvatore Telesino.

Il sodalizio sansalvatorese riprende le attività sociali con una performance teatrale di grande attualità, affidata alla bravura attoriale di Pierluigi Tortora.

“In…canto di parole” è un viaggio nella produzione letteraria dei grandi poeti e drammaturghi del Sud del nostro paese, con particolare riferimento agli artisti napoletani.

Da Salvatore di Giacomo a Raffaele Viviani, passando per Totò e Eduardo de Filippo, fino alla nuova drammaturgia di Enzo Moscato. Pierluigi Tortora è attore e sceneggiatore casertano, con una formazione teatrale

importante. In questo spettacolo, affronterà tematiche universali come il lavoro, la famiglia, l'amore per la vita, la solidarietà e il bene comune. Un’ora di riflessione, svago, conoscenza, grande letteratura e poesia, condotta da un

attore coinvolgente e intenso, grande artista della parola. L’ingresso è libero e gratuito.