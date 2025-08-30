a telese terme torna la law summer school 2025

Anche quest’anno Telese Terme ospiterà la Law Summer School, appuntamento formativo di altissimo livello organizzato dal Comune di Telese Terme in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio. Un evento unico nel suo genere che, ormai da anni, rappresenta un’occasione preziosa di confronto tra istituzioni, magistratura, avvocatura, accademia e studenti, attorno ai grandi temi della giustizia e della legalità.
La conferenza stampa di presentazione del programma si terrà: mercoledì 4 settembre 2025, alle ore 16.00
presso la Sala Convegni del Dipartimento DEMM – Università del Sannio (Piazza Arechi II – Palazzo De Simone, Benevento).
Interverranno: Giovanni Caporaso, Sindaco di Telese Terme, Filomena Di Mezza, Assessore del Comune di Telese Terme, Vincenzo Regardi, Avvocato penalista, Antonella Marandola, Ordinario di Diritto Processuale Penale, Università del Sannio, Vincenzo Verdicchio, Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza, Università del Sannio.
La Summer School si svolgerà a Telese Terme dall’11 al 13 settembre 2025, presso il Caffè letterario del Parco Termale, con un programma ricco di relatori e tematiche di grande attualità per una nuova edizione che conferma Telese Terme come punto di riferimento per la formazione giuridica e la cultura della legalità.