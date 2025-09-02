Città Caudina candidata Capitale della Cultura: costruiamo percorso condiviso A Montesarchio primo incontro per la redazione del dossier

E' partito da Montesarchio il percorso di ascolto e condivisione con i territori promosso dalla 'Città Caudina' per la Candidatura a Capitale Italiana della Cultura per il 2028.

Ufficializzata l'adesione per ottenere l'ambito riconoscimento, l'Unione dei Comuni guidata dal presidente Pasquale Fucci ha dato il via ad una serie di appuntamenti finalizzati a recepire istanze e proposte per il dossier di candidatura.

Come detto, primo incontro a Montesarchio, nella biblioteca comunale, rivolto anche ai comuni di Pannarano, Bonea, Bucciano. Si proseguirà poi secondo il calendario stabilito dall'Unione per raccogliere idee e istanze che confluiranno nel dossier di candidatura.

Pisano: lavoriamo a percorso condiviso

Progettista per la realizzazione del dossier per la candidatura è Leandro Pisano anche ieri presente in biblioteca comunale: “Ascolteremo la voce delle associazioni, degli enti del terzo settore, cooperative, imprese sociali, ma anche di semplici cittadini, imprenditori del territorio per costuire un percorso condiviso”.

Cecere: una storia di valore e resilienza

Il vicesindaco di Montesarchio, Morena Cecere: un'opportunità importante che può dare voce a tutti, per promuovere la nostra storia ma soprattutto per raccontare e continuare a scrivere insieme una storia che è di grande valore, ma anche di resilienza”.

Zuccaro, direttore del Museo del Sannio Caudino

Il direttore del Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino, Vincenzo Zuccaro: "Dal Castello alla Torre di Montesarchio, attraversando l'Appia Patrimonio Unesco, ci sono tutta una serie di elementi che caratterizzano l'identità culturale, storica di questo territorio. La Città Caudina può ben esprimere questi elementi e fare in modo che siano vissuti a livello nazionale”.

Presente, tra gli altri, anche Sabatino Falzarano per il comune di Bucciano che ha ribadito l'importanza di far conoscere a tutti le tante bellezze custodite in questi territori, immagini spesso “da cartolina”, che in alcuni casi custodiscono tesori che appartengono al Patrimonio Unesco. Evento che ha dato il via ad una serie di incontri che proseguiranno anche nei prossimi giorni.