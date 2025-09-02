"Dall’ascolto al dialogo: la comunicazione medico-paziente" Il confronto a Pietrelcina

“Dall’ascolto al dialogo: la comunicazione medico-paziente tra passato e futuro”. Questo il tema della Tavola Rotonda, che verrà promossa il prossimo sabato, 6

settembre, alle 10,30, al Palavetro del Comune di Pietrelcina, ed organizzata dall’Assessorato alla Sanità del Comune di Pietrelcina, con il patrocinio dell’ Ordine

dei Medici e dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, delle Università del Sannio, Parthenope e Federico II e delle diverse Aziende ospedaliere e sanitarie regionali.

Il convegno sarà realizzato nell’ambito del ciclo dei “Dialoghi sotto l’olmo” dei Frati minori Cappuccini di Pietrelcina, nell’anno Giubilare 2025, nella ricorrenza del 115’ anniversario

delle prime Stimmate di San Pio da Pietrelcina.

Responsabile scientifico dell'evento è Milena Masone, Dirigente Medico presso l’UOC di Medicina Nucleare dell'Ospedale del Mare di Napoli ed Assessore alla Sanità e alle Pari Opportunità del Comune di Pietrelcina, che sottolinea come “l’innovazione in campo tecnologico e farmaceutico, le terapie avanzate e l'imaging multimodale potenziato dall’IA nell'ottica di una medicina di precisione e predittiva, debbano oggi procedere di pari passo con l’altro pilastro del lavoro per la salute che è il dialogo medico-paziente. E’ in questo rapporto che si esprime come ultimo e determinante terminale, l’impegno di affrontare e condividere una situazione di malattia e di dolore, sia nell’acuto che nel cronico".

Salvatore Mazzone, Sindaco del Comune di Pietrelcina

"Il rapporto medico-paziente va sempre più compreso e sostenuto, anche in campagne di prevenzione e si arricchisce della necessaria presenza e costante collaborazione degli

Amministratori e dei Decisori delle realtà sanitarie, parte integrante di tale rapporto”.

La Tavola Rotonda, che vedrà la partecipazione di illustri relatori, clinici e studiosi del territorio sannita e partenopeo, la presenza di ospiti internazionali, e molte personalità di alto profilo, quali DG, DS e dirigenti medici di diverse Aziende Sanitarie, invitate alla discussione con la moderazione della giornalista Maria Ricca.