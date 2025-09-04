Don Rosario Paoletti a Vicario Generale della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Le felicitazioni del presidente della Comunità Montana del Fortore e sindaco Zaccaria Spina

Il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, esprime il suo più vivo compiacimento e sincera emozione per la nomina di Don Rosario Paoletti a Vicario Generale della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia.

"Don Rosario, attuale parroco di Grottaminarda e già direttore della Caritas diocesana irpina, è stato parroco di Ginestra degli Schiavoni e di Castelfranco in Miscano dal 2000 al 2020. Venti anni - spiega il numero uno dell'ente montano - trascorsi pressoché tutti nel corso del mio sindacato". Ora l'investitura arrivata direttamente dal Vescovo, mons. Sergio Melillo. “Con gioia e profonda emozione - prosegue Spina - accogliamo la notizia dell'importante ruolo che don Rosario Paoletti andrà a rivestire presso la Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia di cui oltre a Ginestra, fanno parte anche Castelfranco in Miscano e Montefalcone Valfortore come comuni della provincia di Benevento. La nomina da parte del nostro Vescovo Mons Sergio Melillo rappresenta per tutti noi un motivo di grande gioia e orgoglio. Noi di Ginestra custodiamo nel cuore i tanti anni trascorsi insieme, le celebrazioni condivise, i momenti di festa e gli eventi che hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità”.



“Siamo vicini a Don Rosario - conclude Spina - con affetto e gratitudine in questo nuovo incarico e gli auguriamo di proseguire il suo ministero con lo stesso entusiasmo, la stessa umanità e la stessa forza spirituale che da sempre lo contraddistinguono".