Disfusnzioni idriche in alcune zone di Paduli, sindaco scrive all'Alto Calore "Disservizio non comunicato, sollecitiamo soluzioni"

Il sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli ha scritto all'Alto Calore per segnalare che nelle zone alte Via Convento – Via Nuova Convento già dalla giornata di ieri e nel centro abitato dalla tarda mattinata odierna, non vi è fornitura idrica.

Una situazione che ha scatenato numerose lamentele da parte dei cittadini, di qui la richiesta di spiegazioni da parte del sindaco.

"Premesso che non è giunta alcuna comunicazione in merito a tale disfunzione, non preventivata e, a quanto pare, non dovuta a guasti e/o interruzioni sulla rete adduttrice, e premesso altresì che questo comune già subisce da diversi anni, anche nel periodo invernale, la sospensione idrica notturna già a partire dalle ore 20 e fino alle 6 circa, è evidente come la quantità di acqua giornaliera prevista dalle tabelle emesse dall’Alto Calore in favore del comune di Paduli non viene oggi rispettata. Ci si riserva pertanto di agire innanzi le competenti autorità onde verificare l’effettiva corrispondenza. Il tutto - rimarca Vessichelli - nell’ottica di tutelare i sacrosanti diritti dei cittadini.

Ad ogni buon conto si sollecita per una rapida soluzione della problematica insorta al fine di garantire a tutte le zone del paese l’approvvigionamento idrico quantomeno durante il giorno. Nelle more ed in caso di necessità per una eventuale e prolungata disfunzione codesto consorzio vorrà provvedere ad inviare delle autobotti sostitutive per le zone non servite".