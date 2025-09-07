Montesarchio: al via riscossione e accertamento canone patrimoniale L'appello ai cittadini: "Intendiamo garantire trasparenza, equità e legalità"

A partire dal 9 settembre, la società STEP Srl, affidataria del servizio di supporto per l’accertamento e la riscossione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale), limitatamente alle esposizioni pubblicitarie e alle affissioni, darà avvio alle attività di accertamento e monitoraggio su tutto il territorio comunale di Montesarchio, con riferimento all’annualità 2025. Lo comunicano il sindaco Carmelo Sandomenico e l'assessore al Bilancio, Angela Papa.

Appello ai cittadini

“Si invitano, pertanto, tutti i cittadini, i commercianti e i soggetti passivi del Canone Unico a prestare la massima collaborazione con il personale incaricato, al fine di garantire una corretta ed efficace esecuzione del servizio di verifica delle situazioni imponibili in materia di pubblicità. L’amministrazione comunale ha inteso avviare tale servizio per disciplinare il corretto utilizzo delle affissioni pubbliche e assicurare un efficace controllo delle relative entrate, nell’interesse dell’intera comunità”.

In merito, il sindaco Carmelo Sandomenico spiega: “Con questa iniziativa intendiamo garantire trasparenza, equità e legalità nell’uso degli spazi pubblicitari, tutelando al tempo stesso le risorse del nostro Comune che, se ben gestite, possono essere reinvestite in servizi utili per la collettività.”

L’assessore al Bilancio Angela Papa: “Il servizio di monitoraggio e controllo rappresenta uno strumento fondamentale per una gestione più ordinata e corretta delle affissioni, con l’obiettivo di valorizzare il decoro urbano e migliorare la qualità della vita dei cittadini”.