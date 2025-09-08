Ristrutturazione ufficio postale San Giorgio Federconsumatori chiede alternative La sede di Calvi è di fatto irraggiungibile per le fasce più deboli

Federconsumatori Benevento, a nome dei cittadini di San Giorgio del Sannio, esprime la propria profonda preoccupazione e ferma contrarietà in merito alla decisione di chiudere temporaneamente l'ufficio postale di viale Aldo Moro, 123, spostando tutti i servizi presso la sede di Calvi.

Tale decisione, pur comprendendo la necessità dei lavori di ammodernamento nell'ambito del progetto POLIS, rappresenta un disservizio inaccettabile che causerà enormi disagi a migliaia di utenti. La sede alternativa di Calvi, distante quasi 2 km e non servita adeguatamente dai mezzi pubblici, è di fatto irraggiungibile per una larga parte della popolazione, in particolare per le fasce più deboli come gli anziani e le persone con disabilità, che vedono leso il proprio diritto di accesso a servizi essenziali.

La nostra associazione non può accettare passivamente una soluzione che penalizza in modo così grave la comunità. Pertanto, con la presente, Federconsumatori Benevento richiede con urgenza alle SS.VV. di valutare e attuare soluzioni alternative che non gravino sui cittadini.

Chiediamo in particolare: l'attivazione immediata di una succursale provvisoria sul territorio di San Giorgio del Sannio per tutta la durata dei lavori, garantendo così la continuità dei servizi postali di base e mitigando i disagi per l'intera collettività.

Il mantenimento del servizio Postamat presso la sede di viale Aldo Moro, così da consentire almeno i prelievi e le operazioni bancarie essenziali, fornendo un punto di riferimento fondamentale in un'area densamente abitata.

Confidiamo nel Vostro tempestivo e sensibile intervento a difesa dei diritti dei cittadini. Federconsumatori Benevento si impegna a monitorare la situazione e a tutelare gli interessi dei consumatori, invitando gli organi competenti del territorio a prendere una posizione chiara e decisa al nostro fianco.