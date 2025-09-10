Telese Terme: la danza incanta Piazza Minieri C'è la prima edizione di Dansez en Blanc

La città di Telese Terme si prepara ad accogliere un evento di straordinaria bellezza: il 14 settembre 2025, la centralissima Piazza Minieri si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione di Dansez en Blanc, manifestazione a ingresso libero diretta artisticamente da Dino Carano, Direttore Artistico Nazionale ACSI.

Protagonisti assoluti della giornata saranno due figure di spicco del Teatro San Carlo di Napoli: la maestra Rossella Lo Sapio e il maestro Stéphane Fournial, già direttore della Scuola di Ballo. Le lezioni saranno rese ancora più suggestive dalla musica dal vivo del pianista Vincenzo Astarita.

L’iniziativa nasce da un’idea di Luigia Lia Turchiarolo, direttrice del centro danza Arte in Movimento, e si realizza grazie alla collaborazione di altre due scuole di eccellenza:

La Piccola Accademia, diretta da Loredana Mattei

Tesolina Dance S, diretta da Tesolina Conte e Simone Marino

«È un onore ospitare docenti di così alto livello – dichiarano gli organizzatori – ma soprattutto condividere la danza con tante scuole provenienti da tutta la regione Campania. Dansez en Blanc non è solo un evento, ma un’occasione di crescita collettiva».

Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, ha espresso grande soddisfazione: «Per la prima volta in Valle Telesina accogliamo un evento unico e raffinato come Dansez en Blanc, che unisce talento, musica e bellezza in una cornice suggestiva come Piazza Minieri. È motivo di orgoglio per la nostra comunità ospitare maestri di caratura internazionale e offrire al pubblico un’occasione di emozione e crescita culturale. Ringrazio di cuore gli organizzatori per l’impegno e la passione profusi. Telese è e continuerà a essere città di sport, di benessere, di bellezza e di gioventù».

Appuntamento dunque il 14 settembre 2025 in Piazza Minieri, dove la danza diventerà linguaggio universale di condivisione e bellezza.