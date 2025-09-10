San Giorgio del Sannio: parte il nuovo anno scolastico

Domani aprirà le porte l’Istituto “Alberti Virgilio” di San Giorgio del Sannio, segnando l’inizio del nuovo anno scolastico per gli studenti delle scuole superiori. A partire dal 15 settembre sarà invece la volta dell’Istituto “Rita Levi Montalcini”, con il rientro in aula per i bambini della scuola dell’infanzia, gli alunni della primaria e gli studenti della secondaria di primo grado.
Sin dal primo giorno saranno attivi i servizi essenziali per alunni e famiglie: il servizio mensa per la scuola dell’infanzia e il trasporto scolastico per gli studenti dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
«Siamo felici di poter garantire servizi fondamentali operativi fin dal primo giorno – dichiara il sindaco Giuseppe Ricci –. La scuola è un punto centrale della nostra comunità e il nostro impegno è quello di sostenere studenti, famiglie e personale scolastico, assicurando ambienti sicuri, funzionali e accoglienti. Garantire continuità e qualità dei servizi fin dall’inizio è un obiettivo che perseguiamo con attenzione e responsabilità».
«Nei giorni scorsi – dichiara l’Assessore all’Istruzione Giovanna Annese – insieme all’Ufficio Tecnico Comunale, che desidero ringraziare per la preziosa collaborazione, è stato effettuato, in collaborazione con la dirigenza scolastica, il punto sulle strutture e individuate eventuali criticità. Questo lavoro congiunto ha permesso di verificare gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a garantire spazi sicuri e funzionali, pronti ad accogliere al meglio tutti gli studenti».
«La collaborazione costante con la dirigenza scolastica – aggiunge l’Assessore Annese – è fondamentale per garantire una scuola attenta ai bisogni degli studenti e delle famiglie. Questo dialogo ci permette di pianificare interventi mirati e di assicurare servizi efficienti, senza interruzioni, che rispondano concretamente alle esigenze della comunità scolastica».
L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a supporto della scuola e delle attività educative, mettendo al centro il benessere degli studenti e la qualità della vita scolastica. L’obiettivo è quello di creare un ambiente educativo sicuro, stimolante e inclusivo, in cui ogni alunno possa sentirsi valorizzato e sostenuto.
Con questo spirito, il Sindaco Giuseppe Ricci, l’Assessore all’Istruzione Giovanna Annese e l’Amministrazione comunale rivolgono a studenti, famiglie, corpo docente e personale scolastico un sincero augurio di buon anno scolastico, invitando tutti a vivere con entusiasmo, partecipazione e curiosità questo nuovo inizio.