San Giorgio del Sannio: parte il nuovo anno scolastico Domani apre l’Istituto Alberti Virgilio, il 15 il Montalcini

Domani aprirà le porte l’Istituto “Alberti Virgilio” di San Giorgio del Sannio, segnando l’inizio del nuovo anno scolastico per gli studenti delle scuole superiori. A partire dal 15 settembre sarà invece la volta dell’Istituto “Rita Levi Montalcini”, con il rientro in aula per i bambini della scuola dell’infanzia, gli alunni della primaria e gli studenti della secondaria di primo grado.

Sin dal primo giorno saranno attivi i servizi essenziali per alunni e famiglie: il servizio mensa per la scuola dell’infanzia e il trasporto scolastico per gli studenti dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

«Siamo felici di poter garantire servizi fondamentali operativi fin dal primo giorno – dichiara il sindaco Giuseppe Ricci –. La scuola è un punto centrale della nostra comunità e il nostro impegno è quello di sostenere studenti, famiglie e personale scolastico, assicurando ambienti sicuri, funzionali e accoglienti. Garantire continuità e qualità dei servizi fin dall’inizio è un obiettivo che perseguiamo con attenzione e responsabilità».

«Nei giorni scorsi – dichiara l’Assessore all’Istruzione Giovanna Annese – insieme all’Ufficio Tecnico Comunale, che desidero ringraziare per la preziosa collaborazione, è stato effettuato, in collaborazione con la dirigenza scolastica, il punto sulle strutture e individuate eventuali criticità. Questo lavoro congiunto ha permesso di verificare gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a garantire spazi sicuri e funzionali, pronti ad accogliere al meglio tutti gli studenti».

«La collaborazione costante con la dirigenza scolastica – aggiunge l’Assessore Annese – è fondamentale per garantire una scuola attenta ai bisogni degli studenti e delle famiglie. Questo dialogo ci permette di pianificare interventi mirati e di assicurare servizi efficienti, senza interruzioni, che rispondano concretamente alle esigenze della comunità scolastica».

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a supporto della scuola e delle attività educative, mettendo al centro il benessere degli studenti e la qualità della vita scolastica. L’obiettivo è quello di creare un ambiente educativo sicuro, stimolante e inclusivo, in cui ogni alunno possa sentirsi valorizzato e sostenuto.

Con questo spirito, il Sindaco Giuseppe Ricci, l’Assessore all’Istruzione Giovanna Annese e l’Amministrazione comunale rivolgono a studenti, famiglie, corpo docente e personale scolastico un sincero augurio di buon anno scolastico, invitando tutti a vivere con entusiasmo, partecipazione e curiosità questo nuovo inizio.