All’Istituto "Alberti Virgilio" il saluto dell’assessora Lucia Fortini Questa mattina in videocollegamento per augurare buon anno agli studenti

Oggi, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico presso l’Istituto Superiore “Alberti Virgilio” di San Giorgio del Sannio, si è svolta una videoconferenza con i saluti dell’Assessora alla Scuola, alle Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania, Lucia Fortini, che ringraziamo per la disponibilità.

Nel suo intervento, l’assessora ha rivolto parole profonde agli studenti, richiamando l’attenzione sul valore della pace con un riferimento alla difficile situazione di Gaza, accompagnato da un minuto di rumore come segno di partecipazione e consapevolezza. Ha inoltre manifestato una forte vicinanza al mondo della scuola, ribadendo l’impegno della Regione a sostegno delle comunità educative e invitando gli studenti a tendere sempre la mano a chi è in difficoltà, sviluppando senso di solidarietà e attenzione verso gli altri. In questo contesto, il Sindaco Giuseppe Ricci ha chiesto all’Assessora di mantenere un’attenzione particolare alle aree interne, affinché anche questi territori possano contare su un supporto costante.

Un sentito ringraziamento va alla dirigente Scolastica, Silvia Vinci Guerra, per l’opportunità offerta, insieme a tutto il personale docente e non docente. Il Sindaco Giuseppe Ricci, l’Assessore all’Istruzione Giovanna Annese e l’Amministrazione comunale rinnovano gli auguri di buon inizio agli studenti e a tutta la comunità scolastica dell’Istituto, con l’auspicio di un anno ricco di impegno e di crescita.