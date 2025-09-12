Lavori Na- Bari: esercitazione dei vigili del fuoco della Regione Campania Esercitazione di Colonna Mobile Regionale focalizzate sul soccorso in cantiere di una grande opera

Nelle giornate del 16 e 17 settembre 2025 i Vigili del Fuoco della Regione Campania effettueranno una esercitazione di Colonna Mobile Regionale focalizzate sul soccorso in cantiere di una grande opera infrastrutturale a seguito di un simulato dissesto idrogeologico. In particolare le manovre – si legge in una nota - si svolgeranno nel sedime del cantiere della galleria in costruzione della Linea ferroviaria A.V. / A.C. Napoli-Bari Tratta Telese - S. Lorenzo - Vitulano nel comune di Solopaca in provincia di Benevento, tratto GA 18, che sta realizzando il Consorzio TELESE Scarl.

In queste giornate sarà possibile osservare il passaggio di svariati automezzi dei vigili del fuoco con operatori del soccorso e attrezzature lungo la viabilità che conduce al citato cantiere e in prossimità della località del Grassano.

"L’esercitazione - spiegano - riguarderà esclusivamente il personale VVF e si svolgerà in zone attualmente interessate dal cantiere e lontane dal centro abitato, inoltre non prevederà coinvolgimento attivo di altri Enti o Forze dell’Ordine. L’emergenza ipotizzata è relativa ad incidenti che si possono verificare durante i lavori in sotterraneo o durante le attività di manutenzione in galleria. Lo scenario generale, prevede un importante evento alluvionale diffuso tra la provincia di Avellino e Benevento , accompagnato da un dissesto idrogeologico. L’evento è tale da richiedere una mobilitazione generale di CMR sovraregionale".



