Forza Italia: domani incontro a Foglianise Un momento di confronto sui diversi punti inseriti nella prima proposta programmatica

Il gruppo dirigente di Forza Italia di Foglianise -composto dal segretario cittadino Antonio Lombardi, dal consigliere comunale Agostino Martini e dal dirigente provinciale di FI Giovani Carmine Saccomando- in vista dell'incontro con l'on.Francesco Maria Rubano che si terrà a Foglianise, domani sabato 13 Settembre 2025 (alle ore 18:30, presso l'oratorio Padre Isaia), evidenzia ancora una volta l'attenzione ed il radicamento nel territorio di Forza Italia.

Lombardi, Martini e Saccomando sottolineano: “Nella Valle Vitulanese, grazie all'impegno ed alla disponibilità dell'on.Francesco Maria Rubano e al lavoro del coordinatore del comprensorio, Salvatore Caporaso, dei dirigenti locali, degli amministratori e di tutti i tesserati locali, Forza Italia si conferma un partito di riferimento serio per le problematiche del territorio e come punto di ascolto per le istanze che provengono dai cittadini.

La presenza all'incontro dei candidati al Consiglio Regionale, Ornella De Sisto e Fernando Errico determinerà un momento di confronto sui diversi punti inseriti nella prima proposta programmatica che la dirigenza azzurra della Valle Vitulanese ha contribuito a redigere. Sarà l’occasione per recepire ulteriori proposte da allegare al nostro programma elettorale. Ancora una volta, Forza Italia garantisce l’impegno di riportare la politica tra i cittadini e di rafforzare il legame con il territorio”.