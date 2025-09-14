Paduli: inaugurata la nuova scuola dell’Infanzia Un’opera attesa e "fortemente voluta dall’amministrazione comunale"

Grande entusiasmo e partecipazione questa mattina a Paduli per l’inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia di Viale Libertà, un’opera attesa e "fortemente voluta dall’amministrazione comunale, consegnata idealmente ai bambini e alle famiglie del territorio".

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi cittadini e tantissimi piccoli alunni, protagonisti assoluti di una giornata che resterà nella memoria della comunità padulese. La nuova struttura è stata benedetta dal parroco don Enrico Francesco Iuliano, in un momento di profonda emozione collettiva.

Oltre al sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli, sono intervenuti anche i sindaci di Apice, Angelo Pepe, e di Sant’Arcangelo Trimonte, Felice Iammarino, a testimonianza dello spirito di collaborazione e dell’unità tra i comuni che fanno parte dell’Istituto Comprensivo “E. Falcetti”.

Il sindaco di Paduli: orgogliosi di garantire luoghi sicuri e sereni

"Oggi – ha sottolineato il sindaco Vessichelli – con grande onore e un pizzico di emozione abbiamo consegnato la nuova scuola dell’infanzia ai bambini di Paduli, i piccoli di oggi che saranno i protagonisti del domani. Garantire loro luoghi sicuri e sereni in cui crescere è per l’amministrazione comunale motivo di orgoglio e soddisfazione".

"Un sentito ringraziamento è stato rivolto a quanti hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, trasformando in realtà un sogno condiviso da tutta la comunità. L’inaugurazione ha rappresentato anche un augurio speciale ai bambini che, già da domani, varcheranno la soglia della nuova scuola per dare inizio al nuovo anno scolastico".