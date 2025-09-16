A San Salvatore Telesino incontro con Piero Antonio Toma

Iniziativa della Fondazione Gerardino Romano ETS e l’Associazione Massimo Rao

San Salvatore Telesino.  

Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 18.30, presso l’Abbazia del Santissimo Salvatore in San Salvatore Telesino (Bn), la Fondazione Gerardino Romano ETS e l’Associazione
Massimo Rao APS-ETS, in collaborazione con il Comune di San Salvatore Telesino, ospiteranno l’incontro con il giornalista e scrittore Piero Antonio Toma. La conversazione
riguarderà due sue recenti pubblicazioni: “Se le parole non finiscono”, Homo Scrivens, gennaio 2025 e “Il lungo tempo del timo”, Passerino Editore, ottobre 2024.

Parteciperanno all’evento Fabio Romano, sindaco di San Salvatore Telesino, Patrizia Bove, presidente Associazione Massimo Rao APS-ETS, Maria Teresa Imparato, presidente FGR - ETS; dialogheranno con l’Autore Felice Casucci, assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania, e Tonino Conte, già Senatore della Repubblica Italiana. Modererà il giornalista Stefano Avitabile. Performance musicale del cantautore Lino Blandizzi. Letture di Gianluca Masone, attore.

"Nello specifico - spiegano gli organizzatori - l’attenzione verterà su due testi di recente pubblicazione: “Se le parole non finiscono”, raccolta poetica edita da Homo Scrivens nei primi mesi del 2025, opera ispirata dal sentimento del “desiderio”; e “Il lungo tempo del timo”, libro stampato da Passerino Editore nell’ottobre del 2024, un memoir di scavo interiore
basato su ricordi d’infanzia per comprendere che «il passato è il nostro dna. Qualcuno ha osservato che la tradizione ci riporta a cercare l&#39;origine, perché l&#39;origine è l'appartenenza".

L’appuntamento culturale mirerà ad illustrare la lunga carriera dell'autore quale studioso della parola e dei suoi accenti, delle strofe e delle rime. 

