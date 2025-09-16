Dugenta: Pasquale Delle Donne aderisce a Fratelli d'Italia Regionali, Matera: “Ci attende un impegno importante e determinante per il territorio"

Il senatore Domenico Matera, Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia e Segretario d'Aula, annuncia l'adesione di Pasquale Delle Donne, già amministratore comunale di Dugenta.

Matera: continua percorso di radicamento sul territorio

“Continuiamo nel percorso di radicamento e di penetrazione sul territorio. L'amico Pasquale rispecchia pienamente l'identikit 'ricercato' dal partito: quello, cioè, di una persona dinamica, presente e attenta al territorio. Questa è l'ottica entro la quale ci vogliamo muovere: i nostri rappresentanti devono essere l'orecchio del partito e la bocca delle Comunità, la cassa di risonanza per amplificare suggerimenti, istanze e ulteriori”.

Delle Donne: “Piena convinzione e determinazione”

“Piena convinzione e determinazione”, quelle che vengono rappresentate da Delle Donne nel “descrivere” il suo ingresso in Fratelli d'Italia. “Mi rispecchio nei valori tradizionali che sono bandiera del partito. Sono pronto a questo percorso anche certo della dimostrata vicinanza del Senatore Matera che, prima e dopo aver acquisito la carica di parlamentare, è stato e si è confermato essere uomo di prossimità, aperto alla interlocuzione ed al confronto”.

Regionali, Matera: “E' necessario voltare pagina”

“Ci attende un impegno importante e determinante per il territorio – riprende il Senatore Matera virando al discorso Regionali – Siamo tutti chiamati a spiegare, casa per casa, per quale motivo è necessario voltare pagina e dare alla Campania un nuovo orizzonte di prospettive e di sviluppo superando questa lunga, pluriennale fase di opacità e di regresso”.