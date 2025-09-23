Le politiche sannite sull’acqua: domani incontro con padre Alex Zanotelli Presso l’Abbazia benedettina del Santo Salvatore a San Salvatore Telesino

Domani (24 settembre) alle ore 18, presso l’Abbazia benedettina del Santo Salvatore a San Salvatore Telesino, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Le politiche sannite sull’acqua”.

L’assemblea, promossa dalla rete Fermiamo Sannio Acque s.r.l., rientra nel calendario di numerosi incontri con amministratori e cittadini, al fine di contrastare la costituzione di una società mista ad effettivo controllo privato, che mira a privatizzare l’acqua nel Sannio.

Le crisi idriche che colpiscono i nostri territori dimostrano che l’acqua è un bene troppo prezioso per essere ceduto alle multinazionali, le quali non esiteranno a farcelo pagare a peso d’oro.

L’incontro sarà introdotto dai saluti del sindaco di San Salvatore Telesino Fabio Romano.

Sono previsti gli interventi di Giannicola Seneca del comitato sannita Acqua Bene Comune e di Gabriele Corona di Altra Benevento è possibile. Modera il dibattito la prof.ssa Marilina Mucci. Ci sarà partecipazione di padre Alex Zanotelli, missionario comboniano ed icona del

forum dei comitati per l’acqua pubblica che ha portato al referendum del 2011.