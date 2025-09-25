Città Caudina Capitale della Cultura 2028: approvato dossier di candidatura Via libera all'unanimità nel corso della riunione al Comune di Montesarchio

L’Unione dei Comuni della Città Caudina con Sant’Agata de’ Goti compie un passo decisivo verso il traguardo del 2028. Nel corso di una riunione della Giunta, tenutasi presso il Municipio di Montesarchio, Comune capofila del progetto, è stato approvato all’unanimità il dossier di candidatura "Città Caudina Capitale Italiana della Cultura 2028".

"L’approvazione unanime - si legge in una nota - rappresenta una grande prova di maturità istituzionale e di coesione da parte di tutti i sindaci del territorio, che con sincero entusiasmo hanno scelto di unire le forze per un obiettivo comune di straordinaria rilevanza. La delibera sancisce ufficialmente l’invio della candidatura al Ministero della Cultura".

"Il documento, un progetto articolato e visionario elaborato dal team di esperti composto da Leandro Pisano, Giacomo Porrino e Alessandra Panzini, propone la Valle Caudina come un laboratorio contemporaneo di ruralità. Il dossier delinea una visione in cui l’innovazione culturale si intreccia con la coesione sociale e la valorizzazione del ricchissimo patrimonio storico, paesaggistico e ambientale, facendo del territorio un modello di sviluppo politico sostenibile e inclusivo".

Questo passaggio fondamentale corona il percorso avviato a marzo 2025, quando i Comuni della Valle decisero di concorrere insieme per il prestigioso titolo. Con l’approvazione formale, la candidatura entra ora nella sua fase conclusiva: il dossier sarà trasmesso ufficialmente al Ministero della Cultura entro oggi, in attesa della selezione finale.

"Questa candidatura rappresenta un’occasione storica per il nostro territorio. Non è un progetto che si limita a raccontare il glorioso passato della nostra terra, ma punta concretamente a costruire un futuro condiviso di crescita culturale, politica, sociale ed economica per le nostre comunità. L’unanimità con cui abbiamo approvato il dossier è il segno più forte di una volontà comune di investire nella cultura come motore di rinascita", il commento congiunto dei primi cittadini dell'Unione dei Comuni della Città Caudina.