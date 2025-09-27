Pietrelcina si prepara ad accogliere il "Giubileo del Ciclista" Domani un evento di fede, sport e fratellanza sulle Orme di San Pio

Pietrelcina, terra natale di San Pio, è pronta a vivere un momento speciale nell'ambito delle celebrazioni dell'Anno Giubilare. Domani, domenica 28 settembre, si terrà il "Giubileo del Ciclista", un raduno che unisce la passione per la bicicletta con la dimensione spirituale del pellegrinaggio.

L'evento, promosso in collaborazione tra il Comune e la Parrocchia di Pietrelcina, il Traiano Velo Club, le sezioni locali di Pro Loco e Archeoclub e il gruppo di amatori Pucinari Bikers, è un invito rivolto a tutti gli appassionati delle due ruote – amatori, famiglie e gruppi – a vivere un'esperienza unica di fede e sport.

Il Giubileo del Ciclista più che un evento sportivo è un vero e proprio pellegrinaggio su ruote. I partecipanti avranno l'opportunità di percorrere un itinerario di circa 15 Km che toccherà i luoghi più significativi legati alla giovinezza e alla spiritualità di Padre Pio.

La giornata culminerà con due momenti di profonda spiritualità: la Benedizione dei Ciclisti e delle Biciclette, invocando protezione e buona strada per tutti i partecipanti e la Santa Messa Solenne presso l’oratorio Casa Padre Pio, che rappresenterà il culmine dell’esperienza giubilare e l'ottenimento dell'Indulgenza Plenaria.

L'iniziativa mira a sottolineare come lo sport, vissuto con spirito di condivisione e rispetto per la natura, possa diventare un potente strumento di evangelizzazione e un mezzo per riscoprire il valore del cammino e della fatica.