Fitwalking for Ail: Pietrelcina abbraccia la solidarietà Grande partecipazione alla camminata solidale promossa dall’Associazione Italiana contro le Leucemie

Si è svolta nella mattinata di domenica 28 settembre 2025 a Pietrelcina (BN) la Fitwalking for AIL, camminata solidale promossa dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Il percorso, immerso nella spiritualità e nella bellezza del territorio, ha seguito la suggestiva Via del Rosario fino a Piana Romana, richiamando più di 150 partecipanti provenienti da Benevento e da diversi Comuni della provincia.



A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, che ha dichiarato: “Noi siamo

felici ed onorati di ospitare la Fitwalking for AIL perché queste iniziative sono coerenti con il significato profondo di Pietrelcina, luogo natale e di formazione di San Pio. Pietrelcina è custode del suo lascito spirituale e quindi di quei messaggi che riguardano l’impegno per il prossimo e il prodigarsi per il sollievo dalla sofferenza, ed è quello che fa anche l’AIL e quindi è stato tutto più facile e più bello organizzare insieme questa passeggiata solidale”.



La Presidente AIL “Stefania Mottola” di Benevento, Pierangela Mottola, ha espresso profonda gratitudine: “Ci avete accolto in maniera cordiale nonostante abbiamo invaso, da due giorni, le vostre strade e piazze. Vi ringraziamo per la vicinanza e per la calorosa partecipazione alla Fitwalking che per noi rappresenta un momento di condivisione dei nostri risultati come l’istituzione di una Borsa di Studio di 30.000 euro alla Società Italiana di Ematologia in favore di un giovane laureato per un programma di ricerca per tematiche legate al Mieloma Multiplo. Qui con noi, inoltre, ci sono l’ematologa, la nostra infermiera che si prodigano nelle cure ai nostri pazienti, sia in ospedale che a domicilio. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti e l’Azienda Ospedaliera San Pio, la Croce Rossa Italiana, la Misericordia di Pietrelcina, la Casa del Pellegrino, la ditta Caruso per la navetta, gli sponsor Pugliese Distribuzioni e Supermercati Fallarino, il Centro Benessere più Bellezza e tutte le associazioni che ci hanno supportato e hanno condiviso con noi la Via del Rosario, quali il Panathlon e La Via dei Conventi di Padre Pio”.

Infine, l’assessora alla Sanità e alle Pari Opportunità del Comune di Pietrelcina, Milena Masone, ha sottolineato: “Tutti dobbiamo sentire il bisogno di donare per contribuire alla Ricerca per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, e quindi dobbiamo ricordare che quando aiutiamo l'Ail stiamo facendo un atto d’amore”.

La Fitwalking si conferma così un evento capace di coniugare salute, spiritualità e solidarietà, rafforzando il

legame tra AIL e il territorio sannita, sempre più protagonista nella promozione del bene comune.