Frana sulla strada provinciale Ciardelli, aggiudicati i lavori per 240mila euro Ad annunciarlo il presidente della Provincia, Nino Lombardi

Sono stati aggiudicati i lavori per la sistemazione di un tratto in frana sulla strada provinciale numero 1 Ciardelli in territorio di Arpaise in località Perillo. Ad annunciarlo è il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi.

“L’intervento – spiega Lombardi - mobilita risorse per oltre 240mila euro al fine di superare una condizione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità a seguito del crollo parziale di un muro di contenimento franato sul margine stradale”.

Il Presidente Lombardi ha voluto sottolineare come “le opere di risanamento sono state determinate nel rispetto del criterio della minore invasività possibile in termini di sbancamento e scavo al fine di evitare conflitti con i proprietari frontisti. Verrà inoltre evitata la delocalizzazione di una sezione della rete fognante in un primo momento ipotizzata e sarà mantenuta la impostazione architettonica e costruttiva originaria”.

Il nuovo progetto

E dunque, dalla Rocca viene precisato che “per raggiungere tali risultati è stata prevista una profonda revisione del progetto originario ed i nuovi interventi consisteranno nella realizzazione di una paratia di pali trivellati del diametro di 60 cm.; la limitazione delle occupazioni temporanee al solo piede della scarpata retrostante; la realizzazione di una trave di coronamento in calcestruzzo armato; la realizzazione di una paretina armata antistante i pali per la parte a vista; la costruzione di un paramento murario in pietrame a rivestimento della paratia e della trave di coronamento recuperando parzialmente quanto è andato demolito”.





