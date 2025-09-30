Pietrelcina festeggia il 105esimo compleanno di Alberto Orlando L'omaggio del sindaco e del presidente della Provincia con fra’ Daniele Moffa

Pietrelcina in festa per i 105 di Alberto Orlando. Una giornata speciale per il comune che ha dato i Natali a San Pio. E parte proprio dal ricordo del Santo il racconto di questo giorno celebrato da Comune e Provincia insieme al parroco di Santa Maria degli Angeli.

Citato da Papa Francesco quando visitò Pietrelcina

“Quando Padre Pio è morto, il 23 settembre 1968, zi’ Alberto Orlando aveva già 48 anni. Nella giornata di oggi, in occasione del suo 105° compleanno, il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il Sindaco di Pietrelcina Salvatore Mazzone e il Parroco di Santa Maria degli Angeli fra’ Daniele Moffa hanno voluto rendere omaggio non solo alla straordinaria longevità, ma anche al suo valore storico per la comunità: Zi’ Alberto è infatti l'ultimo pietrelcinese vivente ad aver intrattenuto un rapporto di familiarità diretta con Padre Pio. Il più anziano tra i pietrelcinesi vive da sempre a Piana Romana – raccontano da Pietrelcina -, di fronte alla masseria della famiglia Forgione, il luogo di cui Padre Pio disse: “tutto è avvenuto là, lì c’è stato Gesù!”. Sin da quando i primi pellegrini hanno iniziato a visitare i luoghi che hanno caratterizzato l’infanzia e la prima giovinezza del santo più venerato d’Italia, zi’ Alberto ha incarnato insieme alla sua famiglia il volto generoso e accogliente della nostra terra e ha saputo raccontare a migliaia di persona la sua Piana Romana. Zi’ Alberto ha avuto finanche l'onore di essere citato da Papa Francesco nel discorso tenuto in occasione della sua visita a Pietrelcina nel 2018”.

