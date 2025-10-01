Sant'Agata de' Goti, Libera: due giornate in memoria di Angelo Mario Biscardi Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, incontra gli studenti

“Il prossimo 3 ottobre ricorreranno quarant’anni da quando la criminalità organizzata uccise Angelo Mario Biscardi, Vice Sindaco ed Assessore all’Urbanistica del Comune di Sant’Agata de’Goti”. Così in una nota dell'associazione Libera che ricorda: “Si oppose con la forza della sana politica agli intrecci tra camorra, imprenditoria e politica nella gestione dei fondi pubblici destinati alla ricostruzione dopo il terremoto dell’80”.

Un impegno che l'associazione intende ricordare con un doppio appuntamento: “Angelo Mario Biscardi pagò con la vita per essere stato fedele al tricolore mediante il suo mandato conferitogli dagli elettori. Aveva soli 36 Anni. Su iniziativa del Coordinamento Provinciale di Libera Benevento, in sinergia con il presidio territoriale ed il Presidio scolastico di Libera presso l’IIS di Faicchio e Castelvenere, ci saranno iniziative commemorative nelle giornate del 3 e del 7 ottobre prossimi”.

Il programma: don Luigi Ciotti incontra gli studenti a Sant’Agata de' Goti

Il giorno 3 Ottobre gli alunni dell’IIS di Faicchio scenderanno in campo per la “partita della memoria” ricordando anche l’impegno educativo di Biscardi mediante lo sport, in modo particolare il calcio, di cui è stato grande animatore nella sua contrada di San Silvestro nel comune di Sant’Agata. Nel pomeriggio ci saranno momenti presso il cimitero della contrada e presso la stele eretta nel luogo dove avvenne l’omicidio. A seguire, alle ore 19:30, ci sarà la celebrazione eucaristica presso la Chiesa di San Silvestro Papa.

Il giorno 7 ottobre, inoltre, ad omaggiare il sacrificio di Biscardi ci sarà la presenza di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. La mattina presso il Duomo di Sant’Agata incontrerà gli studenti dell’IC “A. Oriano”. Nel pomeriggio, sempre presso il Duomo, il già capo redattore di Avvenire, Toni Mira, dialogherà in un dibattito pubblico con lo stesso Don Luigi Ciotti e con Federico Cafiero De Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia.