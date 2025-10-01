Graffiti e murales a Ceppaloni, approvato regolamento sulla creatività urbana Ora saranno censite le superfici da destinare alla realizzazione di opere d'arte

“Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il regolamento sulla creatività urbana per permettere la realizzazione di graffiti e murales sugli spazi e le superfici pubbliche e private concesse dai cittadini”. Così in una nota del comune guidato dal sindaco Claudio Cataudo in cui evidenzia come grazie a questo strumento saranno censite le superfici da destinare alla realizzazione di opere d’arte che coloreranno il Comune di Ceppaloni.

Il sindaco Cataudo: Comune conferma il suo impegno verso la promozione della cultura e dell’arte

“Con questo regolamento il Comune conferma il suo impegno verso la promozione della cultura e dell’arte che permetterà di abbellire e di dare lustro alla nostra comunità” conclude il Sindaco Claudio Cataudo.