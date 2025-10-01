Graffiti e murales a Ceppaloni, approvato regolamento sulla creatività urbana

“Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il regolamento sulla creatività urbana per permettere la realizzazione di graffiti e murales sugli spazi e le superfici pubbliche e private concesse dai cittadini”. Così in una nota del comune guidato dal sindaco Claudio Cataudo in cui evidenzia come grazie a questo strumento saranno censite le superfici da destinare alla realizzazione di opere d’arte che coloreranno il Comune di Ceppaloni.
Il sindaco Cataudo: Comune conferma il suo impegno verso la promozione della cultura e dell’arte
“Con questo regolamento il Comune conferma il suo impegno verso la promozione della cultura e dell’arte che permetterà di abbellire e di dare lustro alla nostra comunità” conclude il Sindaco Claudio Cataudo.