Chiusura Postamat ad Arpaise: sindaco Vincenzo Forni Rossi: grande disservizio Il primo cittadino ha inviato un reclamo formale a Poste Italiane

!Poste Italiane ha disposto lo spegnimento degli sportelli Postamat in nove uffici postali della provincia di Benevento, tra questi anche l'ATM di Arpaise, sin dalle ore 18 del pomeriggio alle 8 del mattino successivo, quando verrà aperto al pubblico l'ufficio postale, creando un grande disservizio alla piccola comunità.

Così il Sindaco di Arpaise Vincenzo Forni Rossi, ha indirizzato una lettera di reclamo ai vertici di Poste italiane, al fine di riattivare urgentemente l'ATM e non privare i concittadini di un servizio essenziale per la comunità:

" Da qualche giorno è presente, sul dispositivo ATM collocato presso l'ufficio postale del Comune di Arpaise, un avviso con il quale la Vs società avvisa l'utenza che lo sportello, al fine di scongiurare tentativi di furto, non funzionerà più dalle 18 del pomeriggio.

Tale circostanza, ovviamente, comporta un grave disservizio alla popolazione, infatti, la ratio della presenza dello sportello ATM è di consentire lo svolgimento delle operazioni all'utenza fuori dal normale orario di servizio dello sportello.

Funzione questa fondamentale soprattutto nei piccoli comuni dove altrimenti l'utenza, che vede anche un grande numero di anziani, per effettuare un semplice prelievo di contanti, si vede costretta a raggiungere Comuni più lontani.

D'altro canto, l'installazione del detto sportello è stata richiesta fortemente da questa Amministrazione proprio con tale finalità.

Inoltre, la motivazione a monte di tale Vs decisione non vede riscontro, infatti, non risultano, ad oggi, né allo scrivente né alle autorità di pubblica sicurezza tentativi di scasso e/o di furto riferiti all'indicato sportello ATM.

Pertanto, si chiede, con urgenza di riattivare lo sportello ATM al fine di non privare la cittadinanza di un servizio ritenuto essenziale".