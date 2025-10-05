Pietrelcina: in tanti per l'arrivo della Statua della Madonna di Fatima - VIDEO La pioggia non ferma i fedeli che hanno atteso l'arrivo dell'effigie

La pioggia non ha fermato i tantissimi fedeli che questa mattina hanno raggiunto Pietrelcina, in provincia di Benevento, per l'arrivo della statua della Madonna di Fatima. L'effigie, una delle immagini ufficiali per i pellegrinaggi mondiali, è stata portata a spalla in piazza della Santissima Annunziata ed è stata accolta in chiesa con una messa presieduta dal parroco-rettore, fra Daniele Moffa: “Da Pietrelcina un messaggio di pace per tutti i popoli”.

La Statua della Madonna di Fatima resterà fino al 13 ottobre a Pietrelcina, dove è stato predisposto un ricco programma di eventi per accogliere i numerosi fedeli attesi in questi nove giorni.

Pietrelcina: un messaggio di pace per tutti i popoli

Come annunciato nei giorni scorsi questa visita, che si ripete dopo quasi cinquant'anni, vuole portare un messaggio di Pace e fratellanza:

“La visita vuole portare un messaggio universale di pace. Assume un significato particolare a Pietrelcina per il legame storico con San Pio, che testimoniò di essere stato guarito nel 1960 dopo aver pregato davanti a questa sacra icona a San Giovanni Rotondo”.

