Accordo Comune e Unisannio: il complesso delle Clarisse nuovo polo di ricerca "Un passo decisivo per avvicinare il mondo accademico alla comunità locale"

Un nuovo e importante capitolo si apre per la città di Montesarchio grazie alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) dell’Università degli Studi del Sannio e il Comune di Montesarchio.

?L'intesa è stata siglata dal Direttore del DST, Pasquale Vito, e dal Sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, che vede tra i protagonisti anche l’Assessore all’Istruzione, Marcella Sorrentino.

L'obiettivo: rafforzare il legame tra ricerca scientifica, sviluppo territoriale e comunità locale, creando un ponte solido tra mondo accademico, istituzioni e realtà produttive.

Il Complesso delle Clarisse: Nuovo Polo di Ricerca

?Un elemento centrale dell'accordo è la messa a disposizione da parte del Comune del prestigioso Complesso Monumentale delle Clarisse. Questo bene identitario della città diventerà la sede di attività di ricerca e di iniziative finalizzate alla crescita sociale ed economica del territorio.

L’accordo tra comune e università: ecco cosa prevede?

Attività di ricerca condivise, in collaborazione con partner pubblici e privati. ?Percorsi e seminari volti a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. ?Iniziative di contaminazione e innovazione per rafforzare la competitività e la coesione del territorio. ?Spazi comunali messi a disposizione gratuitamente per eventi e progetti del Dipartimento.

?Un Comitato di Gestione, composto dal Prof. Ettore Varricchio per l’Università e dall’Assessore Marcella Sorrentino per il Comune, avrà il compito di monitorare e indirizzare le attività, garantendo la massima efficacia nell'attuazione del progetto.

L’assessore all’Istruzione, Marcella Sorrentino

“Questo accordo rappresenta un investimento sul futuro dei nostri giovani e sull’intero territorio. Montesarchio diventa un punto di riferimento per la ricerca, aprendosi a collaborazioni di alto profilo che porteranno benefici concreti alla comunità. Siamo orgogliosi di poter offrire spazi e opportunità che favoriscano la crescita sociale ed economica, rafforzando al contempo il legame con l’Università del Sannio”.



L’Assessore al Patrimonio, Angela Papa

“Il Complesso delle Clarisse è un bene identitario per Montesarchio. Vederlo diventare centro di ricerca e di studio accademico ci consente non solo di valorizzare un patrimonio storico della città, ma di trasformarlo in motore di innovazione e sviluppo, restituendolo alla comunità in una veste nuova e dinamica".

Il Sindaco, Carmelo Sandomenico

“Abbiamo creduto fortemente in questo progetto, convinti che solo dalla sinergia tra istituzioni, mondo accademico e realtà locali possano nascere occasioni di sviluppo autentico. Il Complesso delle Clarisse non sarà solo un luogo di ricerca, ma un presidio di conoscenza e innovazione al servizio dell’intera comunità.”

