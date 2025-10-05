La Pro Loco Generoso Papa in piazza Chiesa per "La Mela Aism"

Anche ad Arpaise l'iniziativa solidale

Arpaise.  

Questo fine settimana, dal 3 al 5 ottobre, è tornata nelle piazze di tutta Italia "La Mela di AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla".

“La manifestazione che ha visto la vendita dei sacchetti di mele, gialle o rosse, simbolo della lotta alla sclerosi multipla, porterà con i fondi raccolti in questa giornata, a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate”, ricordano i promotori.

Per questo su invito dell'AISM Sede di Benevento, la Pro Loco Generoso Papa di Arpaise, con il volontario e socio Pro Loco Giovanni Russo e la volontaria del servizio civile Unpli Pro Loco, domenica 5 Ottobre è scesa nella piazza davanti alla Chiesa Beata Vergine Maria, San Rocco e San Sebastiano di Arpaise, per aderire alla manifestazione solidale in favore dell'Associazione AISM.

Il messaggio che arriva da Arpaise: “Non è importante tanto la quantità, se sia un piccolo o grande contributo che possiamo dare in favore delle Associazioni umanitarie, ma è importante anche nelle nostre piccole realtà, fare della propria vita un aiuto e un dono per l'altro, è importante fare la nostra parte per il bene delle persone in difficoltà di malattia, di chi promuove e sostiene la ricerca e lotta contro la sclerosi multipla e ad ogni forma di malattia”.

“Ad Arpaise – commenta Giovanni Russo - cresce la solidarietà e seppur è un piccolo paese, in tanti hanno voluto aderire all'iniziativa di AISM Benevento, ma anche per Unicef Benevento e Ail Benevento. Quest'anno è stato un vero piacere poter collaborare e offrire il mio piccolo contributo per tre associazioni umanitarie, oggi per AISM, domenica scorsa per UNICEF e per AIL in occasione del prossimo Natale 2025. Ringrazio i numerosi concittadini di Arpaise e dei territori limitrofi, che hanno voluto aderire all'iniziativa della mela AISM, che hanno fortemente a cuore la solidarietà ed il prossimo".

