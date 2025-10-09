Telese Terme, accordo con Provincia e Solopaca e Castelvenere per una rotonda Il sindaco Caporaso: strategica per la sicurezza stradale

Si è svolto oggi un incontro tra il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, il sindaco di Solopaca, Pompilio Forgione e di Castelvenere Alessandro Di Santo, grazie al quale è stato raggiunto un importante accordo che impegna la Provincia alla redazione di un progetto per la realizzazione di una rotonda all’ingresso della Città di Telese Terme che interesserà aree collocate nei territori sia di Telese Terme che si Solopaca e Castelvenere.

“Si ringrazia il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi per l’attenzione e la sensibilità mostrata nei confronti di questa importante opera stradale – ha commentato il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -, strategica per la sicurezza stradale in un punto dove negli anni si sono verificati tantissimi incidenti anche di grave entità. Un ringraziamento va anche ai sindaci di Solopaca e di Castelvenere per la preziosa disponibilità. Ciò evidenzia – ha concluso Caporaso - che quando c’è collaborazione tra istituzioni si raggiungono importanti traguardi a beneficio della collettività”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Provincia: “Si ritiene che questa rotonda al servizio di tre comuni sia strategica per decoro urbano, per la sicurezza e per una migliore mobilità – ha dichiarato Nino Lombardi -. La sinergia tra istituzioni è fondamentale per il bene dei territori e per il mantenimento dei rapporti tra i vari enti, indispensabile per lo sviluppo delle aree interne, dunque ringrazio i sindaci Caporaso, Forgione e Di Santo per il prezioso contributo”.

