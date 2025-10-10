Pietrelcina: domenica messa con il Cardinale Sepe in diretta su Ottochannel tv Momento clou delle celebrazioni per l'arrivo della Madonna di Fatima

La comunità di Pietrelcina si appresta a vivere ancora una giornata storica all'insegna delle fede e della preghiera. Un evento nel segno dei valori di fratellanza e solidarietà di cui San Pio è stato testimone e che il piccolo borgo in provincia di Benevento, paese natale del Santo delle Stimmate, si impegna a testimoniare.

Sarà il cardinale Crescenzio Sepe a celebrare domenica mattina la cerimonia eucaristia a Pietrelcina. Momento clou di una settimana intensa per la comunità, che ha accolto in questi giorni la statua della Madonna Pellegrina di Fatima.

L'arrivo a Pietrelcina della Statua della Madonna di Fatima: salutata con tanti fazzoletti bianchi

Arrivata domenica scorsa in piazza Annunziata, l'effige è tornata nel paese natale di San Pio dopo quasi cinquant'anni. Tanti i fedeli presenti in chiesa a sventolare fazzoletti bianchi, come da tradizione, prima della messa presieduta dal parroco rettore Fra Daniele Moffa. Da martedì la sacra icona è esposta nella Chiesa Parrocchiale “Santa Maria degli Angeli” – Santuario diocesano di “San Pio da Pietrelcina”. Molti i fedeli che in questi giorni hanno raggiunto il piccolo borgo in provincia di Benevento che per l'occasione ha predisposto un ricco programma di preghiere ed eventi. La statua della madonna di Fatima, infatti, resterà a Pietrelcina fino a lunedì 13 ottobre.

Domenica a Pietrelcina messa con il Cardinale Sepe

Ma domenica mattina ci sarà un momento particolarmente significato di preghiera con l'arrivo del Cardinale Sepe che celebrerà la santa messa delle ore 11. Evento che le telecamere di Ottochannel trasmetteranno in diretta. Appuntamento a partire dalle 10.30 sul canale 16.

Da Pietrelcina messaggio di Pace

Come ricordato dal convento dei Frati di Pietrelcina, annunciando l'arrivo della Sacra Effigie, ecco il messaggio della visita e il ricordo del legame con San Pio.

“La statua in visita a Pietrelcina è la replica ufficiale realizzata secondo le indicazioni di Suor Lucia, una dei tre pastorelli di Fatima. Concessa dal rettore del Santuario portoghese, questa immagine viaggia dal 1947 portando nel mondo un messaggio universale di pace e accoglienza. Negli anni sono state tante le testimonianze dei frutti spirituali straordinari di questi pellegrinaggi, che vedono migliaia di fedeli, penitenti e persone di diverse confessioni religiose accorrere per ricevere il Sacramento della Riconciliazione e grazie. L'arrivo della Madonna Pellegrina a Pietrelcina assume un significato speciale per il suo storico legame con San Pio. Nel 1960, la sacra icona visitò San Giovanni Rotondo mentre Padre Pio era gravemente malato. Il santo, dopo averle donato un rosario d'oro e aver pregato intensamente, dichiarò di essere stato guarito al momento della partenza dell'elicottero”.