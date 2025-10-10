"Destinare alle famiglie meno abbienti la legna degli alberi abbattuti" La proposta del consigliere di opposizione Scocca

“Destinare alle famiglie meno abbienti la legna degli alberi abbattuti in centro”. E' la proposta del capogruppo di opposizione al Comune di Pietrelcina, Alessio Ermenegildo Scocca, che in una nota spiega: “L’amministrazione comunale di Pietrelcina ha deciso di procedere all’abbattimento di 33 alberi di arredo urbano, tra cui diversi pini e cipressi presenti nell’area del campo sportivo, ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità”. Di qui la richiesta della minoranza consiliare: “Ddevolvere il legname derivante dagli abbattimenti alle famiglie meno abbienti in base all’Isee, seguendo l’esempio di molti Comuni italiani che, in casi simili, hanno scelto la via della solidarietà e della sostenibilità”.

Infine Scocca commenta: “Anche se non parliamo di una quantità enorme – conclude - 33 alberi non sono comunque pochi e, considerando che l’intervento di abbattimento ha già un costo di circa 6.000 euro, risparmiare sullo smaltimento e trasformare quella legna in un aiuto concreto per chi ha più bisogno sarebbe una scelta giusta".