Problema cinghiali: ecco le proposte di "Nuova Cusano" "Sollecitare Regione per trovare misure idonee, attivare sistema comunale anche con Consigli ad hoc"

Il gruppo consiliare di opposizione “Nuova Cusano”, formato dal capogruppo Marino Di Muzio e dai consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, richiama l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla crescente presenza di cinghiali nel territorio di Cusano Mutri.

Negli ultimi tempi sono stati segnalati branchi vicino alle abitazioni, danni alle coltivazioni e rischi per la circolazione stradale e l’incolumità dei cittadini.

Pur essendo a conoscenza delle richieste già avanzate dall’Amministrazione agli enti competenti, ad oggi non risultano interventi concreti sul territorio, aumentando la preoccupazione della comunità.

Per affrontare la situazione, Nuova Cusano propone di: Sollecitare Regione Campania e altri enti competenti affinché vengano individuate misure efficaci e tempestive di contenimento dei cinghiali;

Inserire nei prossimi Consigli Comunali punti specifici all’ordine del giorno per conferire maggiore forza istituzionale alle richieste già avanzate; Attivare un sistema comunale di monitoraggio e raccolta dati sui danni della fauna selvatica, a supporto di future istanze di intervento.

Il gruppo consiliare auspica che l’Amministrazione comunale informi il Consiglio sugli sviluppi delle interlocuzioni già avviate e conferma la propria disponibilità a collaborare per iniziative a tutela dei cittadini, del territorio e della sicurezza pubblica.

