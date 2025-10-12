Sepe a Pietrelcina: "Grazie è la parola più bella" La messa in piazza e la processione con la Statua della madonna di Fatima

"Dire grazie e' la parola più bella più dolce che una persona possa dire”. Così il Cardinale Crescenzio Sepe oggi a Pietrelcina per la messa in piazza. Evento conclusivo delle celebrazioni per l’arrivo nel paese natale di San Pio, della Statua della Madonna Pellegrina di Fatima.

Sepe ai tantissimi fedeli presenti oggi in piazza ha raccontato della sua visita recente in Ucraina, l’incontro all’arrivo con una delegazione di mamme, le immagini drammatiche della guerra. “Dobbiamo andare via perché uno dei nostri ragazzi è stato ucciso”, gli è stato detto dalle mamme che lo avevano accolto.

“Ero appena arrivato”, ha spiegato il Cardinale ai tanti fedeli presenti oggi in piazza Santissima Annunziata.

"Oggi al posto del grazie c'è rancore, c'è invidia. L'uomo perché non si sente più realizzato? Perché ha dimenticato la parola grazie. Non si ha più il senso della gratitudine", le parole del Cardinale che si è commosso parlando di San Pio.