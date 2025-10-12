"Mi avete fatto vivere un momento molto bello" Le parole di Sepe a Pietrelcina e il messaggio ai fedeli: “Vogliatevi bene”

“Mi avete fatto vivere un momento molto bello”. Il Cardinale Sepe a Pietrelcina rivolgendosi ai tanti fedeli presenti ha raccontato il dramma della guerra, ha poi ribadito l'importanza della gratitudine. Infine si è commosso. Ai microfoni di Ottochannel tv (che ha trasmesso in diretta sul canale 16 la messa in piazza Santissima Annunziata) il Cardinale ha ricordato di avere seguito il “cammino verso la canonizzazione di Padre Pio”, il ricordo delle “tante preghiere che ho fatto e che faro. E vedere tutta questa gente così composta, così fedeli, semplice, mi ha ridato energia spirituale”.

Il messaggio di Sepe ai fedeli

Poi, a margine dell'evento, Sepe ha rivolto un messaggio ai fedeli: “Vogliatevi bene perché solo nel bene degli altri si realizza anche il bene nostro”.

Una giornata intesa di emozioni a conclusione delle celebrazioni per la Madonna Pellegrina di Fatima: “La Madonna a Fatima ha chiesto di pregare il Rosario, Padre Pio è l'Apostolo del Rosario”, ha ricordato fra Daniele Moffa, parroco-rettore di Pietrelcina.

Pellegrini da tutto il mondo nell'anno del Giubileo

E in tanti hanno raggiunto Pietrelcina in questi giorni.

“Abbiamo avuto gruppi che venivano dall'America, oggi molti arrivi della Campania e dalle regioni limitrofe”, ha spiegato il vicesindaco Nicolino Cardone: “Queste sono le settimane che vedono i vicoli di Pietrelcina immersi di turisti e pellegrini”.

“Molti devoti di San Pio quest'anno sono venuti a Roma per il Giubileo – ha spiegato l'assessore Domenico Rossi – e poi hanno raggiunto anche Pietrelcina e San Giovanni Rotondo”.