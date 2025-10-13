Raduno Auto Storiche Montefalcone di Valfortore

Nel cuore dell'Alto Sannio a ridosso di Puglia Molise e Basilicata

raduno auto storiche montefalcone di valfortore
Montefalcone di Val Fortore.  

La sinergia di tre associazioni con le Istituzioni di Montefalcone di Valfortore hanno prodotto un ottimo riscontro nell'organizzazione del IX Raduno di Auto e mezzi d' epoca tenutosi domenica 12/10 nel cuore dell'Alto Sannio a ridosso di Puglia Molise e Basilicata.

La sapiente organizzazione promossa dall' Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Michele Leonardo Sacchetti e  magistralmente coordinata dal consigliere Mario Lollo che si sono avvalsi della collaborazione nell' organizzazione delle tre Associazioni Benevento Car Classic Club A.P.S., Stregoni Sanniti e Ruote Bianche di Ariano Irpino che hanno portato i loro ecquipaggi a conoscere questo ridente paese fortorino ben 40 auto d'epoca provenienti dal Sannio e territorialità vicine, anche fuori regione. Gli stesdi hanno potuto anmirare il territorio tipico dell' Alto Sannio, l' attrezzatussimo Museo della Civiltà Contadina C. Nardi e la famosa 'Rocca' con vista su tre regioni attigue Puglia. Basilicata e Molise, luoghi particolarmente apprezzati da tutti gli ecquipaggi che pur affrontando molti km con le loro auto d'epoca hanno avuto la possibilità di conoscere luoghi, costumi e tradizioni locali. A fine manifestazione, oltre ai Drivers premiati dall' organizzazione, in particolare un'Alfa Romeo Spider proveniente da Melfi e la Miss in auto d'epoca più giovane a bordo di una Fiat 127, tutti soddisfatti per aver conosciuto paesaggi, tradizioni e sapori nuovi attraverso il ricco simposio con prodotti rigorosamente locali previsto dall' organizzazione. Gli ecquipaggi, pienamente soddisfatti, si sono dati appuntamento con le Istituzioni promotrici alla prossima edizione.

Ultime Notizie