Raduno Auto Storiche Montefalcone di Valfortore Nel cuore dell'Alto Sannio a ridosso di Puglia Molise e Basilicata

La sinergia di tre associazioni con le Istituzioni di Montefalcone di Valfortore hanno prodotto un ottimo riscontro nell'organizzazione del IX Raduno di Auto e mezzi d' epoca tenutosi domenica 12/10 nel cuore dell'Alto Sannio a ridosso di Puglia Molise e Basilicata.

La sapiente organizzazione promossa dall' Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Michele Leonardo Sacchetti e magistralmente coordinata dal consigliere Mario Lollo che si sono avvalsi della collaborazione nell' organizzazione delle tre Associazioni Benevento Car Classic Club A.P.S., Stregoni Sanniti e Ruote Bianche di Ariano Irpino che hanno portato i loro ecquipaggi a conoscere questo ridente paese fortorino ben 40 auto d'epoca provenienti dal Sannio e territorialità vicine, anche fuori regione. Gli stesdi hanno potuto anmirare il territorio tipico dell' Alto Sannio, l' attrezzatussimo Museo della Civiltà Contadina C. Nardi e la famosa 'Rocca' con vista su tre regioni attigue Puglia. Basilicata e Molise, luoghi particolarmente apprezzati da tutti gli ecquipaggi che pur affrontando molti km con le loro auto d'epoca hanno avuto la possibilità di conoscere luoghi, costumi e tradizioni locali. A fine manifestazione, oltre ai Drivers premiati dall' organizzazione, in particolare un'Alfa Romeo Spider proveniente da Melfi e la Miss in auto d'epoca più giovane a bordo di una Fiat 127, tutti soddisfatti per aver conosciuto paesaggi, tradizioni e sapori nuovi attraverso il ricco simposio con prodotti rigorosamente locali previsto dall' organizzazione. Gli ecquipaggi, pienamente soddisfatti, si sono dati appuntamento con le Istituzioni promotrici alla prossima edizione.