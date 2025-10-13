Fico incontra Fontanella e Lucio Ferella: ecco le priorità per aree interne Si è discusso di sanità, scuola e trasporti

“Sanità, la scuola e trasporti”. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro che si è svolto ieri, domenica 12 ottobre, a Cusano Mutri tra candidato presidente al Consiglio regionale Roberto Fico e i candidati Alleanza Verdi e Sinistra di Benevento Pina Fontanella e Lucio Ferella.

La sanità nelle aree interne

“Un incontro di ascolto del territorio e orientato a proposte concrete – spiegano in una nota Fontanella e Ferella – dove abbiamo chiesto garanzie per i servizi essenziali nelle aree interne. A partire dalla necessità di assicurare percorsi diagnostici e terapeutici completi senza attendere mesi a causa dello scarso numero di specialisti presenti nelle strutture pubbliche, essendo inaccettabile dover ricorrere a professionisti privati perché non si riesce ad accedere alle terapie in convenzione. Dover avvalersi della sanità privata dovrebbe essere una scelta libera non una scelta obbligata”. Il monito: “Le aree interne non sono territori marginali o vuoti da riempire ma necessitano di un cambio di paradigma”.

Studenti e trasporti

“Basta alle diseguaglianze tra studenti delle aree interne e quelle metropolitane – commentano ancora gli esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra di Benevento - con la realizzazione di una mobilità premiante che permetta agli studenti di raggiungere le scuole dell’obbligo, solitamente con brevi viaggi da contrade o da/in paesi limitrofi, senza costi aggiuntivi per le famiglie. Ma anche un completo ripensamento del sistema di trasporto verso le aree metropolitane campane e delle regioni contermini”.

La mobilità nel Fortore

“Oggi – spiegano ancora - chi vive nell’area interna (ad esempio del Fortore) deve rinunciare o fare grandi sacrifici insieme alla proprie famiglie per studiare a Napoli, collegata poco e male, con un unico pullman che parte alle 5 di mattino e raggiunge la stazione centrale alle 9 passate. Ma va ancora peggio per chi si vede negato il diritto di completare i propri studi a Campobasso, distante un’ora di macchina, perché obbligato a sostenere i costi dell’affitto di un posto letto proprio per la mancanza di trasporti adeguati e a misura. Il nostro impegno all’interno della coalizione del centro sinistra è di costruire insieme una visione nuova che rimetta al centro il diritto alla salute e allo studio per il Sannio”.