Chiusura Postamat San Leucio: il consigliere Iannace chiede la riattivazione Per l'orario serale e notturno

"Nessuna attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale alle esigenze della nostra comunità in relazione alla chiusura dello sportello Postamat sito alla via C.Zarrella in orario serale e notturno. Molti sindaci dei paesi della Provincia di Benevento si sono immediatamente attivati nei confronti di Poste Italiane per l’immediato ripristino del servizio al fine di non penalizzare la cittadinanza. San Leucio del Sannio completamente assente sulla problematica".

Così il Consigliere Comunale di minoranza Umberto Iannace, che sollecitato da molti concittadin evidenzia "l’assenza in merito da parte di chi dovrebbe istituzionalmente rappresentare e tutelare gli interessi della comunità" si è attivato ed ha inviato un reclamo in data odierna alle Poste Italiane per l’immediata riattivazione del servizio che al momento attuale risulterebbe essere funzionante solo in orario d’ufficio.

E ancora "Non appare giustificata la chiusura del servizio per ragioni di sicurezza, con gravi ripercussioni sui correntisti, visto che lo sportello non è stato mai interessato da episodi di scasso o furto. Sarebbe auspicabile una maggiore attenzione riguardante la lotta contro la criminalità invece di danneggiare, come spesso accade, le persone oneste privandole di un servizio essenziale".