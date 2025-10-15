Giornata del Dono: a San Salvatore Telesino torna il Music Lab di iCare Il primo concerto della nuova stagione si terrà sabato 18 ottobre

Si terrà sabato 18 ottobre alle ore 19:30 a San Salvatore Telesino (BN), presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, il primo concerto della nuova stagione del Music Lab della cooperativa di comunità iCare. Il concerto dell’orchestra del Laboratorio Musicale, diretta dal M° Marco Rosiello e coordinata dal vicepresidente di iCare Rosaria Vecchi, si svolgerà in occasione della “Giornata del Dono “dell'Istituto Italiano per la Donazione, che vede quest'anno Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono (promossa dal Cesvolab).

Il gruppo, composto da 52 persone, si esibirà con il suo magnifico repertorio di brani classici e moderni. La cooperativa iCare ringrazia di cuore il parroco don Michele Volpe per la disponibilità data.

Il progetto Music Lab, portato avanti in collaborazione con la Caritas diocesana, è un laboratorio musicale che si propone di rendere inclusiva la musica. L’iniziativa mira a promuovere la diversità in ogni sua forma, l'uguaglianza nelle opportunità e l’inclusione sociale di ragazzi e giovani con disabilità. Parte integrante del progetto di questo laboratorio sociale è proprio l’idea che l’integrazione sociale e l'inclusione siano contenuto essenziale per una società più armoniosa e più inclusiva. Un'occasione per i partecipanti di crescere e

sviluppare nuove conoscenze e competenze. La musica e l’attività di gruppo del suonare insieme contribuiscono a promuovere cooperazione e armonia sociale. Cimentarsi nel suonare tutti insieme, tenendo in considerazione le diverse possibilità di ognuno, fa sì che tutti possano sentirsi parte integrante di un unico grande corpo sociale. Il Music Lab, anime luminose sonore armoniose, capaci di emozionare, sorprendere e far vibrare ogni nota con

una forza che va ben oltre la musica.

Attualmente iCare gestisce 16 progettualità sociali nel territorio della provincia di Benevento:

- un laboratorio di pasticceria sociale DolceMente per ragazzi e giovani con disabilità (a Cerreto Sannita, in via Sannio 43)

- una casa-rifugio per donne e minori vittime di violenza “Casa delle Donne” e n. 2 Centri AntiViolenza “La Voce delle Donne” (a Sant’Agata de’ Goti e a Montesarchio)

- il “MILA–Museo Itinerante dei Luoghi Alfonsiani” (a Sant’Agata de’ Goti)

- un Centro Polifunzionale per persone diversamente abili (a San Lorenzo Maggiore)

- un Centro Sociale Polifunzionale per Minori “Kids and Teens” (a Sant’Agata de’ Goti)

- un progetto di Agricoltura Sociale in diversi terreni del territorio

- n. 1 servizio di refezione scolastica (a Cerreto Sannita)

- n. 5 laboratori d’inclusione sociale (Musicale, Motricità e Ceramica a Cerreto Sannita, Pasticceria e Agricoltura Sociale presso il carcere minorile di Airola).

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, sono attivi n. 2 progetti di Servizio Civile Universale (uno impegna 4 giovani in DolceMente, l’altro impegna 2 giovani presso Casa delle Donne).