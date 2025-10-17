Civitella Licinio cammina per la prevenzione Sabato 25 ottobre la “Walk for the Cure”

Sabato 25 ottobre alle ore 10.00, Civitella Licinio ospiterà una tappa speciale della “Walk for the Cure”, la passeggiata solidale promossa da Komen Italia a sostegno della lotta ai tumori del seno.

L’iniziativa, inserita all’interno del programma della 39ª Sagra della Castagna, unirà natura, benessere e solidarietà in un percorso suggestivo che partirà dal ponte di Civitella e si snoderà tra i castagneti del borgo.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con l’ASD Cusanamente, UsAcli Benevento, la Pro Loco di Civitella Licinio e la scuola Tesolina Dance S, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi per i progetti di Komen Italia a favore della ricerca e del sostegno alle donne che affrontano il tumore al seno.

Durante la camminata, i partecipanti potranno vivere un momento unico di armonia e benessere con una lezione di Pilates immersa nella natura, curata da Tesolina Dance S: un’occasione per riscoprire il legame tra corpo, respiro e consapevolezza, in un contesto di grande bellezza paesaggistica.



Imma Petrillo, presidente ASD Cusanamente ha commentato a riguardo: “Il nostro percorso su Cusano Mutri continua con una tappa speciale a Civitella Licinio, una frazione che custodisce la bellezza dei suoi vicoli, i dolci di castagna e la calorosa accoglienza della sua gente. Vi aspettiamo per partecipare, aiutare e contribuire insieme a sostegno delle donne che lottano ogni giorno contro il tumore al seno.”

Tesolina e Simona di Tesolina Dance S spiegano: “Siamo felicissime di partecipare alla Walk for the Cure insieme a Komen Italia e alla Pro Loco di Civitella Licinio, durante la splendida Sagra della Castagna.

Per noi la prevenzione è un gesto d’amore verso sé stessi, e lo sport è una medicina naturale per corpo e anima.

Cammineremo insieme, respireremo insieme e vivremo un momento di salute e solidarietà: perché la prevenzione passa anche attraverso il movimento. E insieme siamo più forti”.

Infine la Pro Loco di Civitella Licinio: “Siamo orgogliosi di ospitare un’iniziativa che unisce il nostro territorio alla solidarietà. Camminare tra i castagneti non sarà solo un’esperienza immersiva nella natura, ma un gesto concreto a sostegno della lotta contro i tumori del seno. Invitiamo tutti a partecipare: ogni passo sarà un messaggio di speranza, ogni presenza un contributo alla ricerca”.