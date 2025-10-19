"Domenica Medievale al Borgo": Melizzano rivive la sua storia Oggi con un ricco programma di appuntamenti

Le associazioni ViviSannio e Ad Opera d’Arte, entrambe impegnate nella valorizzazione del territorio, presentano “Domenica Medievale al Borgo”, un evento che celebra la storia, i sapori e le tradizioni di Melizzano, suggestivo borgo del Sannio.

L’iniziativa nasce con l’intento di far conoscere non solo i prodotti tipici locali – primo fra tutti l’olio extravergine, fiore all’occhiello del territorio – ma anche di rievocare la storia millenaria del paese, attraverso la memoria delle antiche famiglie nobiliari che hanno abitato e continuano a vivere il borgo tramite i loro discendenti.

Durante la giornata odierna, le vie di Melizzano saranno animate da musica medievale, artisti di strada, un mercatino artigianale e stand gastronomici con piatti tipici locali, offrendo ai visitatori un vero e proprio viaggio nel tempo.

Il momento culminante dell’evento sarà il corteo storico, che vedrà sfilare per le strade del centro le famiglie storiche del paese: i Caracciolo, i Procaccini, i Bellucci e la famiglia Boscia, tutte rappresentate in abiti d’epoca fedelmente ricostruiti. Un’occasione unica per vivere un’esperienza immersiva, riscoprendo le radici di un territorio ricco di fascino, sapori e storia.